Обновление для Call of Duty получило дату релиза

Создатели Call of Duty: Modern Warfare II и Call of Duty: Warzone 2 назвали официальную дату выхода обновления Reloaded для третьего сезона — 10 мая, как и сообщал Том Хендерсон .

Кроме того, межсезонное обновление принесёт с собой новое оружие, события и новых оперативников. Одним из последних станет американский профессиональный баскетболист Кевин Дюрант.