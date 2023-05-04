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Третий сезон Call of Duty Modern Warfare 2 и Warzone 2 обновится на следующей неделе

Создатели Call of Duty: Modern Warfare II и Call of Duty: Warzone 2 назвали официальную дату выхода обновления Reloaded для третьего сезона — 10 мая, как и сообщал Том Хендерсон.

Обновление для Call of Duty получило дату релиза
© Игромания.ру
Среди главных нововведений в Modern Warfare II:
  • Raid Episode 3, в котором Прайс, Фара и Алекс отправляются на поиски пропавшего вооружения в бывшую советскую базу;
  • новая миссия Special Ops по защите порта Хафид;
  • возвращение тактического многопользовательского режима Faceoff в формате 3v3;
  • новая мультиплеерная карта формата 6v6 — Alboran Hatchery.
Среди главных нововведений в Warzone 2:
  • новый наборов навыков;
  • комплекс «Кощей» для исследования в DMZ;
  • бета рейтинговой игры с системой прогрессии и сезонными наградами.

Кроме того, межсезонное обновление принесёт с собой новое оружие, события и новых оперативников. Одним из последних станет американский профессиональный баскетболист Кевин Дюрант.

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