Обновление для Call of Duty получило дату релиза

Третий сезон Call of Duty Modern Warfare 2 и Warzone 2 обновится на следующей неделе
Создатели Call of Duty: Modern Warfare II и Call of Duty: Warzone 2 назвали официальную дату выхода обновления Reloaded для третьего сезона — 10 мая, как и сообщал Том Хендерсон.
Среди главных нововведений в Modern Warfare II:
- Raid Episode 3, в котором Прайс, Фара и Алекс отправляются на поиски пропавшего вооружения в бывшую советскую базу;
- новая миссия Special Ops по защите порта Хафид;
- возвращение тактического многопользовательского режима Faceoff в формате 3v3;
- новая мультиплеерная карта формата 6v6 — Alboran Hatchery.
Среди главных нововведений в Warzone 2:
- новый наборов навыков;
- комплекс «Кощей» для исследования в DMZ;
- бета рейтинговой игры с системой прогрессии и сезонными наградами.
Кроме того, межсезонное обновление принесёт с собой новое оружие, события и новых оперативников. Одним из последних станет американский профессиональный баскетболист Кевин Дюрант.