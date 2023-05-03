Вышел трейлер экранизации Gran Turismo

История ленты, основанная на реальных событиях, поведает про талантливого игрока, который становится учеником академии Gran Turismo — и позже начинает участвовать в настоящих гонках, переживая связанные с этим опасности и эмоциональные травмы.Главную роль в картине сыграл Арчи Мадекве, роль его наставника исполняет Дэвид Харбор («Очень странные дела»), а ещё в фильме появится Орландо Блум.