$79.96-0.5587.66-0.72

Valve начала выгонять игроков из беты Counter-Strike 2

Приближается лето, а вместе с ним и релиз Counter-Strike 2, обновлённой версии CS:GO на движке Source 2. В настоящее время Valve проводит ограниченное бета-тестирование игры, но, похоже, что некоторые участники уже потеряли к ней доступ.

Valve начала выгонять игроков из беты Counter-Strike 2
© Игромания.ру

«Пострадавшие» сообщают об ошибке при попытке начать матчмейкинг, которая затем предлагает покинуть бета-версию и перезапустить игру. Сама Valve ещё официально не объявляла об окончании тестирования.

Скриншот

При этом уже в последние недели участники бета-теста сталкивались с утомительно долгими очередями, прежде чем им удавалось попасть на серверы — иногда приходилось ждать более 40 минут.

Напомним, что переход с Counter-Strike на Counter-Strike 2 должен произойти в форме бесплатного обновления.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий