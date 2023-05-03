Valve начала выгонять игроков из беты Counter-Strike 2

Приближается лето, а вместе с ним и релиз Counter-Strike 2, обновлённой версии CS:GO на движке Source 2. В настоящее время Valve проводит ограниченное бета-тестирование игры, но, похоже, что некоторые участники уже потеряли к ней доступ.

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«Пострадавшие» сообщают об ошибке при попытке начать матчмейкинг, которая затем предлагает покинуть бета-версию и перезапустить игру. Сама Valve ещё официально не объявляла об окончании тестирования.

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При этом уже в последние недели участники бета-теста сталкивались с утомительно долгими очередями, прежде чем им удавалось попасть на серверы — иногда приходилось ждать более 40 минут.