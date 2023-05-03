Таро-гороскоп на май 2023 года для всех знаков зодиака

Май – хороший месяц, чтобы найти ответы на свои вопросы, что-то изменить в своей жизни, сбросить лишнее и двигаться вперёд к своей цели.

Давайте с помощью карт Таро посмотрим, на что нужно обратить внимание каждому знаку зодиака в мае?

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Источник gagaru.club

Вам выпала карта «Повешенный» в перевёрнутом положении. Это говорит о том, что весь месяц вы будете преобладать в подвешенном состоянии.

Также вы столкнётесь с какой-то непростой для вас ситуацией, из-за чего будете находиться в нервном напряжении – и всё потому, что вы не учитесь на своих ошибках.

В отношениях в мае будет много недопонимания и конфликтов. Каждый в вашей паре будет действовать в своих интересах.

В работе возможна конкуренция, но если вы захотите и приложите максимум усилий, то сможете добиться своего. Главное — действовать, используя техники штурма и обязательно отстаивать свои интересы.

Вам выпала карта «Тройка мечей» в прямом положении. Главная тенденция месяца – это переживания. Вы всё время будете тосковать или переживать.

Возможна операция, если вы давно её планировали.

В отношениях не советую вступать в любовные треугольники.

В работе возможны внешние ограничения, но всё в ваших руках. Если навалится много работы, то не стоит сидеть и плакаться на судьбу, просто берите и делайте – и тогда всё получится.

У вас выпала карта «Рыцарь кубков». Вам предстоит дорога, причём дорога эта вас порадует.

Для девушек, которые давно ждут предложение руки и сердца – вы дождались! Предложение уже вот-вот готово произнестись из любимых уст.

В отношениях ожидается много романтических моментов, а в работе вы очень хорошо проявитесь. Также по этой карте скоро ожидайте приятных новостей.

Источник gagaru.club

Карта «Паж кубков» выпала вам неслучайно. В мае у вас будет много времени на обучении – и самое приятное, что всё будет даваться легко.

Также в мае у вас появится шанс влюбиться, либо посеять новое семя в уже имеющихся отношениях.

В рабочей сфере придётся научиться чему-то новому, что в будущем сыграет вам на руку, поэтому не отказывайтесь пройти обучение.

Вам выпала замечательная карта «Императрица» в прямом положении. Карта говорит о том, что весь месяц вы будете посвящать время себе и своей внешности, что вас, безусловно, порадует.

Возможно новое приятное знакомство, которое в перспективе может привести к свадьбе. Советую прислушиваться к женщинам постарше вас – вам это поможет.

Если вы искали хорошую работу, то в мае у вас появится хороший вариант, да и вообще появятся возможности в плане карьерного роста и вам вряд ли от них стоит отказываться.

Поскольку вам выпала «9 пентаклей» в перевёрнутом положении, то основной совет – берегите свои финансы и не делайте необдуманных вложений в сомнительные проекты.

В отношениях возможен обман на фоне денег, либо неоправданные ожидания от партнёра в финансах.

В работе обратите внимание на нестабильные финансовые влияния. Не советую также заключать какие-либо сделки, иначе есть риск потерять деньги. Какие-то планы в рабочей сфере рухнут, но это не должно вас огорчать – всему своё время.

Источник gagaru.club

Вам выпала одна из самых денежных карт – «10 пентаклей» в прямом положении, а это говорит о том, что в мае вы будете утопать в деньгах.

Удача во всех денежных вопросах будет на вашей стороне. А также это самое удачное время выгодно вкладывать свои деньги.

Ещё один важный момент – благодаря своим знаниям и умениям сможете сделать себе имя и приобрести репутацию.

Месяц будет проходить под эгидой выбора, потому что вам выпала «7 кубков» в перевёрнутом положении.

Вас ждёт очень эмоциональный месяц.

Вам придётся что-то выбрать, при этом отключить эмоции и всякого рода иллюзии.

В отношениях будет скучно, а вот в рабочей сфере есть шанс хорошо заработать на человеческих пороках.

Поздравляю, вам выпала самая радужная карты из всей колоды – «Солнце». Эта карта пророчит вам очень хороший месяц.

Вас ждёт счастье, удача и любовь.

В вашей голове появится замечательная идея, как провести время с детьми – обязательно её реализуйте и получите колоссальное удовольствие.

В отношениях ждёт полная взаимность и приятное времяпрепровождение.

В работе тоже всё стабильно, а если вы давно хотели сменить работу, то в мае появится идеальный для вас вариант.

Источник gagaru.club

Вам выпала «10 мечей» в прямом положении. Эта карта говорит о том, что вас ожидает какая-то потеря, вследствие чего вы будете ощущать болезненные эмоции.

Берегите свою спину в мае.

Радостная новость в том, что это этот период завершающий, и все проблемы закончатся с наступлением следующего месяца.

Главное сейчас для вас – это пройти этот урок и сделать выводы.

Выпавшая вам карта «6 жезлов» в перевёрнутом положении говорит о том, что вы столкнётесь с бюрократией в рабочей сфере. Также будут задержки в реализации ваших планов.

Совет: используйте весь свой опыт и профессионализм, чтобы со всем справится.

В отношениях карта намекает на измену со стороны партнёра.

А в работе из-за вашей лени вы можете потерять влияние, проиграть в соревновании и получить выговор. В вопросах, где вы некомпетентны – лучше проконсультироваться с более опытными людьми.

Вам выпала карта «3 кубка» в прямом положении, а это значит, что весь май вы будете проводить в дружеских компаниях и наслаждаться общением со своими друзьями.

Вас ожидает радость от достижения своих целей.

В отношениях будет преобладать дружественное общение, а в работе слаженная корпоративная работа с хорошими результатами.

Это общая характеристика каждого знака зодиака. Можете обратиться ко мне, и я вам сделаю подробный расклад, как вам максимально эффективно прожить этот прекрасный месяц.

В любом случае желаю всем любви и счастья.

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