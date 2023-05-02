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Вышел трейлер экранизации игры Gran Turismo с Орландо Блумом

Вышел трейлер экранизации игры Gran Turismo с Орландо Блумом
© Lenta.ru

Компания Sony Pictures Entertainment показал трейлер фильма по мотивам гоночной видеоигры Gran Turismo. Видеоролик вышел на YouTube-канале киностудии.

Отмечается, что экранизация частично основана на реальных событиях. Сюжет ленты расскажет историю о подростке — поклоннике серии Gran Turismo, чьи игровые навыки помогли ему стать профессиональным автогонщиком.

Главные роли в фильме исполнили такие актеры, как Орландо Блум, Дэвид Харбор, Арчи Мадекве и другие. Постановщиком выступил Нилл Бломкамп, снявший «Район №9» и «Робота по имени Чаппи». Премьера картины состоится 11 августа 2023 года.

Ранее стало известно, что кинокомпания Legendary экранизирует серию видеоигр Street Fighter. Киноадаптацией планируют заняться режиссеры Дэнни и Майкл Филиппу, создавшие хоррор «Поговори со мной».

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