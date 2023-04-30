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В Fortnite скоро добавят Энакина Скайуокера из «Звёздных войн»

В Fortnite скоро пройдёт ещё одна коллаборация с франшизой «Звёздные войны». В её рамках 2 мая в игру добавят облик Энакина Скайуокера из фильма «Звёздные войны. Эпизод 3: Месть ситхов». Скорее всего, в официальный день «Звёздных войн» — 4 мая — в знаменитую королевскую битву добавят и другой контент, связанный со знаменитой вселенной Джорджа Лукаса.

В Fortnite скоро добавят Энакина Скайуокера из «Звёздных войн»
© Чемпионат.com

Облик Энакина Скайуокера из «Звёздных войн. Эпизод 3: Месть ситхов» в игре Fortnite

EPIC GAMES/DISNEY

Ранее в Fortnite добавляли облики Дина Джарина из «Мандалорца», Кайло Рена и Рей из трилогии сиквелов, а также Люка Скайуокера, Хана Соло и Лею Органу из оригинальной трилогии. Ещё в игру «заглядывали» Боба Фетт, Дарт Вейдер и другие персонажи.

Недавно канал стримерского объединения Gamers Club показал арты популярных российских стримеров, которых искусственный интеллект представил в стилистике игры Fortnite.

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