В FIFA 23 добавили перфоманс Александра Мостового в образе царя

27 апреля в FIFA 23 Ultimate Team добавили новый вид перфоманса — стилизованный образ бывшего российского футболиста Александра Мостового в образе царя. Именно такое прозвище было у футболиста в Испании.

© ELECTRONIC ARTS

К сожалению, украсить свой стадион большим портретом знаменитого спортсмена могут не все: перфоманс доступен только подписчикам сервиса EA Play. При этом редакции «Чемпионата» с активированной подпиской также не удалось активировать бонус — возможно, это ошибка на стороне Electronic Arts.

EA SPORTS