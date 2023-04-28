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44 минуты назад

Кинокомпания Legendary экранизирует видеоигру Street Fighter

Lenta.ru

Кинокомпания Legendary экранизирует серию видеоигр Street Fighter. Об этом сообщает Collider.

Кинокомпания Legendary экранизирует видеоигру Street Fighter
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что киноадаптацией планируют заняться режиссеры Дэнни и Майкл Филиппу, снявшие хоррор-фильм «Поговори со мной». Legendary уже выкупила права на файтинг, ставшую одной из самых успешных релизов в истории своего сегмента.

Первая часть Street Fighter вышла в 1987 году. Серия пережила несколько перезапусков, в настоящий момент разрабатывается Street Fighter 6. Известно, что игру уже пытались экранизировать, однако кинематографистам до сих пор не удалось создать удачный проект. Картина 1994 года с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли была разгромлена критиками, равно как и фильм 2009 года.

Ранее сообщалось, что Amazon планирует экранизировать игру Tomb Raider. Компания намерена сделать франшизу в духе киновселенной Marvel, в которой будут связаны сразу несколько проектов. Речь идет о полнометражном фильме и сериале. Сценарий проекта разрабатывает Фиби Уоллер-Бридж, известная по шоу «Дрянь».

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