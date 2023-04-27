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1 час назад

Запрет CMA на слияние с Activision Blizzard стал для Microsoft «худшим моментом»

Игромания.ру

Вчера стало известно, что британский антимонопольный регулятор СМА заблокировал сделку Microsoft и Activision Blizzard. Такое решение объяснялось опасением за конкуренцию на рынке облачных технологий. Главы обеих компаний отреагировали на такое решение и заявили, что подадут апелляцию, чтобы добиться одобрения слияния.

Запрет CMA на слияние с Activision Blizzard стал для Microsoft «худшим моментом»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

А президент Microsoft Брэд Смит дал интервью, в котором подробнее рассказал об отношении к такому решению. Как выяснилось, за время работы на рынках Великобритании день оглашения вердикта по сделке стал для корпорации «самым мрачным».

Также Смит рассказал, что такое решение в первую очередь нанесёт вред самой Великобритании. Запрет слияния отрицательно повлиял на уверенность Microsoft в будущих возможностях развития бизнеса в стране и инвестициях. Заявляется, что отношение обычных людей к технологиям в Британии тоже заметно пошатнулось, а для ведения бизнеса более привлекательным местом стал Европейский союз.

Брэд отметил, что британское правительство продолжит сотрудничать с Microsoft, а CMA является независимой структурой, к которой власти должны обязательно «присмотреться».

Исполнительный директор CMA Сара Карделл отреагировала на слова Смита. Она заявила, что Великобритания абсолютно открыта для бизнеса, а решение о запрете сделки принято в целях создания эффектной конкуренции и возможности роста компаний.

Игры,Брэд Смит,Microsoft,ЕС,
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