Куда катится игровая индустрия, или почему Британия заблокировала сделку Microsoft с Blizzard

Британский рыночный регулятор CMA заблокировал сделку Microsoft по приобретению Activision Blizzard. Рассмотрение вопроса началось еще в сентябре 2022 года — в феврале 2023-го регулятор озвучил предварительный вердикт «против». Microsoft надеялась переубедить экспертную комиссию, и рыночные эксперты полагали, что орган все же одобрит сделку — но его мнение не изменилось.

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Причиной отказа CMA послужили опасения насчет монополии в сфере облачного гейминга. По мнению регулятора, доля Microsoft на этом рынке составляет 60-70%, не говоря о других важных преимуществах: от владения самой популярной операционной системой для ПК (Windows) до глобальной облачной инфраструктуры (Azure и Xbox Cloud Gaming). Позиция Microsoft настолько сильна, что компании было бы выгодно сделать продукты Activision Blizzard эксклюзивными для собственных сервисов, что, в конце концов, способно повредить свободе выбора британских геймеров. Приобретение издателя позволит Microsoft получить контроль над важнейшими игровыми франшизами, такими как Call of Duty, World of Warcraft и Overwatch.

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Microsoft предложила ряд коррективных мер, которые гарантировали бы сохранение статуса-кво, однако CMA сочла предложения корпорации недостаточными. Если бы регулятор принял их, то специалистам пришлось бы тщательно следить за их выполнением. Регулятору гораздо проще заблокировать сделку, чтобы позволить рынку работать без правительственного вмешательства.

Президент Microsoft Брэд Смит прокомментировал решение CMA. По его словам, вердикт регулятора «отрицает прагматичный путь решения проблемы» и «стопорит развитие технологий». Смит утверждает, что Microsoft уже подписала контракты, по которым популярные игры Activision Blizzard будут доступны на разных устройствах, и решение CMA отражает плохое понимание игрового рынка.