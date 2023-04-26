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В Microsoft и Activision Blizzard отреагировали на решении CMA заблокировать сделку

Президент Microsoft Брэд Смит прокомментировал в Twitter известие о том, что британский регулятор CMA принял решение заблокировать сделку с Activision Blizzard. Он указал на планы корпорации подать апелляцию.

В Microsoft и Activision Blizzard отреагировали на решении CMA заблокировать сделку
© globallookpress.com

Кроме того, он подчеркнул, что отказываться от покупки он не собирается. Смит заявил, что решение СМА «отвергает прагматичный путь решения проблем конкуренции и препятствует технологическим инновациям и инвестициям в Соединенном Королевстве».

Он напомнил о подписании контрактов на то, чтобы сделать популярные игры Activision Blizzard доступными еще на 150 миллионах устройств. Президент корпорации сообщил о намерении укреплять эти соглашения с помощью регулирующих мер.

По словам представителя издателя видеоигр Activision Blizzard, решение СМА противоречит амбициям Великобритании стать привлекательной страной для технологического бизнеса. Компания намерена присоединиться к Microsoft для оспаривания решения.

О том, что британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA) заблокировало сделку по покупке компанией Microsoft разработчика видеоигр Activision Blizzard, стало известно в этот же день. На такой шаг оно пошло из-за опасений, связанных с конкуренцией на рынке облачных сервисов. На этом фоне акции Activision Blizzard упали в цене более чем на 10%. Согласно данным The Wall Street Journal, сумма сделки составляла $75 млрд.

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