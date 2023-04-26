В Microsoft и Activision Blizzard отреагировали на решении CMA заблокировать сделку

Президент Microsoft Брэд Смит прокомментировал в Twitter известие о том, что британский регулятор CMA принял решение заблокировать сделку с Activision Blizzard. Он указал на планы корпорации подать апелляцию.

Кроме того, он подчеркнул, что отказываться от покупки он не собирается. Смит заявил, что решение СМА «отвергает прагматичный путь решения проблем конкуренции и препятствует технологическим инновациям и инвестициям в Соединенном Королевстве».

Он напомнил о подписании контрактов на то, чтобы сделать популярные игры Activision Blizzard доступными еще на 150 миллионах устройств. Президент корпорации сообщил о намерении укреплять эти соглашения с помощью регулирующих мер.

По словам представителя издателя видеоигр Activision Blizzard, решение СМА противоречит амбициям Великобритании стать привлекательной страной для технологического бизнеса. Компания намерена присоединиться к Microsoft для оспаривания решения.