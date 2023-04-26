Британский регулятор выдал Microsoft запрет на приобретение Activision Blizzard за $69 млрд

Приобретение Activision Blizzard корпорацией Microsoft за $69 млрд оказалось под запретом, британский антимонопольный регулятор наложил вето на крупнейшую сделку в игровой индустрии. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Управление по конкуренции и рынкам Британии в заявлении указало, что одобрение сделки нанесет ущерб конкуренции в облачных играх. "Проблемы, возникающие из-за сделки, не могут быть решены с помощью таких мер, как продажа шутера Call of Duty или обещаний разрешить конкурентам предлагать игру на своих платформах", - говорится в документе. Microsoft активно лоббировала одобрение соглашения о поглощении Activision Blizzard и в США, и в Европе, чтобы убедить наблюдателей в пользе от сделки. "Решение британского Управления отвергает прагматичный путь решения проблем конкуренции и препятствует технологическим инновациям и инвестициям в Великобритании", - сообщил президент Microsoft Брэд Смит вскоре после решения регулятора. В Bloomberg отметили, что выводы Управления по конкуренции и рынкам Британии предшествуют решениям Европейского союза и Федеральной торговой комиссии США, которые проведут слушания летом 2023 года и утвердят решение. Ранее сообщалось, что британский регулятор был готов одобрить сделку Microsoft, но только при выполнении американским IT-гигантом ряда условий. От Microsoft в том числе требовали вывести Call of Duty под управление другой компании.