Три киберспортсмена из России попали в рейтинг Forbes

В 2023 году три российских киберспортсмена вошли в лонг-лист рейтинга журнала Forbes «30 до 30» в категории «Спорт и киберспорт» — Антон «dyrachyo» Шкредов, Егор «Nightfall» Григоренко и Сергей «Ax1Le» Рыхторов. Об этом сообщается на сайте издания.

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Отмечается, что 21-летний Шкредов — игрок Dota 2 (онлайн-игра жанра MOBA) клуба Gaimin Gladiators, 20-летний Григоренко — игрок в Dota 2 команды BetBoom, а 20-летний Рыхторов — игрок в командный шутер от первого лица CS:GO команды Cloud9.

«Антон Шкредов стал восьмым россиянином, который выиграл крупный киберспортивный мейджор по Dota 2, и первым, кто сделал это в составе англоязычной команды», — рассказали в Forbes причину внесения киберспортсмена в рейтинг.

Григоренко к 20 годам заработал свыше $500 тыс. призовых (40,9 млн руб. по текущему курсу) и дважды принял участие в главном международном турнире дисциплины — The International.

Рыхоторов трижды заработал звание лучшего игрока турнира и победил на восьми чемпионатах. Он состоит в американской команде Cloud9, которая большую часть 2022 года находилась в топ-10 команд по CS:GO в мире по версии HLTV.