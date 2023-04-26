$81.55+0.2890.03+0.57

Три киберспортсмена из России попали в рейтинг Forbes

В 2023 году три российских киберспортсмена вошли в лонг-лист рейтинга журнала Forbes «30 до 30» в категории «Спорт и киберспорт» — Антон «dyrachyo» Шкредов, Егор «Nightfall» Григоренко и Сергей «Ax1Le» Рыхторов. Об этом сообщается на сайте издания.

Три киберспортсмена из России попали в рейтинг Forbes
© Пресс-служба «Игр будущего»

Отмечается, что 21-летний Шкредов — игрок Dota 2 (онлайн-игра жанра MOBA) клуба Gaimin Gladiators, 20-летний Григоренко — игрок в Dota 2 команды BetBoom, а 20-летний Рыхторов — игрок в командный шутер от первого лица CS:GO команды Cloud9.

«Антон Шкредов стал восьмым россиянином, который выиграл крупный киберспортивный мейджор по Dota 2, и первым, кто сделал это в составе англоязычной команды», — рассказали в Forbes причину внесения киберспортсмена в рейтинг.

Григоренко к 20 годам заработал свыше $500 тыс. призовых (40,9 млн руб. по текущему курсу) и дважды принял участие в главном международном турнире дисциплины — The International.

Рыхоторов трижды заработал звание лучшего игрока турнира и победил на восьми чемпионатах. Он состоит в американской команде Cloud9, которая большую часть 2022 года находилась в топ-10 команд по CS:GO в мире по версии HLTV.

Ранее сообщалось, что во время турнира по онлайн-игре PUBG Mobile две команды Elevate Reborn и Infamous устроили массовую драку в торговом центре на Филиппинах. Киберспортсмены, начавшие потасовку, позже принесли извинения, но все равно были исключены из турнира.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий