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Киберспортсмен показал неприличный жест и получил штраф в 815 тысяч рублей

Профессиональный игрок команды Cloud9 по шутеру от первого лица Valorant Джордан «Zellsis» Монтемурро получил крупный денежный штраф от Riot Games за неприличный жест на турнире VCT 2023: Americas League. Об этом сообщает Cybersport.ru.

Киберспортсмен получил штраф в ₽815 тысяч из-за неприличного жеста
© Газета.ru

Отмечается, что киберспортсмен показал жест, имитирующий занятие оральным сексом в сторону противника во время матча против команды NRG. Момент попал в официальную трансляцию турнира. Таким образом игрок отметил победу в последнем раунде матча.

Монтемурро пояснил, что штраф в $10 тыс., или 815 тыс. руб. по текущему курсу, был выписан «за сосание воздуха». С целью собрать необходимую сумму игрок начал сбор через донаты от зрителей.

Матч между Cloud9 и NRG состоялся 23 апреля. Команда Zellsis одержала победу со счетом 2:1, вышла на второе место в турнирной таблице и догнала конкурентов из клуба FURIA Esports.

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