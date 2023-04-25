$81.27-0.2189.46+0.11

Для Max Payne 3 анонсировали русскую озвучку с профессиональными актёрами

Команда Mechanics VoiceOver, занимающаяся озвучиванием видеоигр без полной локализации, объявила о планах на озвучку Max Payne 3. Напомним, проект Rockstar Games вышел без дубляжа с субтитрами.

Для Max Payne 3 анонсировали русскую озвучку
© Чемпионат.com

Конечно, появление русскоязычной озвучки будет возможно только в случае поддержки со стороны геймеров. Сборы на работу уже стартовали — поддержать команду можно в сообществе «ВКонтакте».

В публикации отметили, что демоверсию на роль Макса записал Максим Дахненко, наиболее известный по роли Уильяма Бласковица из последних частей Wolfenstein. В мае пройдёт запись с Геннадием Новиковым. На роль будет выбран один актёр.

«И от успеха сборов на Max Payne 3 (а также GTA: San Andreas) напрямую зависит, будем ли мы браться за другие, куда большие по объёмам, игры Rockstar».

Получится ли собрать сумму на озвучку, узнаем позже.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий