Скарлетт Йоханссон покинула киновселенную Marvel

Скарлетт Йоханссон на подкасте The Goop заявила, что она больше не будет играть Чёрную вдову в фильмах Marvel. Актриса отметила, что она «сделала всё, что должна была сделать». По её словам, возвращаться и играть персонажа снова и снова на протяжении десятилетия — это такой уникальный опыт.

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Я закончила. Глава окончена. Я сделала всё, что должна была сделать. Кроме того, возвращаться и играть персонажа снова и снова на протяжении десятилетия, — это уникальный опыт.

Чёрная вдова погибла в картине 2019 года «Мстители: Финал». После этого Скарлетт снова воплотила образ знаменитой русской супергероини Наташи Романофф в приквеле «Чёрная вдова», который вышел на экраны в 2021-м.