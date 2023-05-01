Лучшие игры на PlayStation 1: вспоминаем классику

Геймеры старших поколений тепло вспоминают времена PlayStation 1, и не зря: первая платформа Sony оставила после себя впечатляющую библиотеку игр, многие из которых сейчас считаются классикой. Рассказываем о десяти лучших играх на PlayStation.

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Metal Gear Solid

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Magnum opus Хидео Кодзимы раз и навсегда перевернул игровую индустрию. Metal Gear Solid изменила представления о множестве вещей: от кинематографии до постановки, сценарной работы, методов повествования и, конечно же, стелс-механик. Кроме того, проект Кодзимы одним из первых показал публике, как игры могут эффектно ломать четвертую стену, не превращаясь в комедию. Да, возможно, внешне Metal Gear Solid состарилась плохо, однако если говорить о механиках и интересных решениях — ни капли.

GOG

Castlevania: Symphony of the Night

Изначально критики были немного удивлены тем, что Konami решила выпустить на мощной платформе «старомодную» двухмерную Castlevania. Однако разработчики приняли правильное решение: оставив игру в двух измерениях вместо трех, они смогли довести механики Symphony of the Night практически до совершенства. Кроме того, великолепный пиксель-арт сейчас совершенно не потерял своего очарования. Не зря Symphony of the Night до сих пор вдохновляет сотни разработчиков.

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Трилогия Resident Evil

На фоне вышедших ремейков можно подумать, что оригинальная трилогия Resident Evil полностью утратила актуальность, но это было бы большим преувеличением. Первые три части серии по-прежнему достойны внимания: они собрали вокруг себя преданных поклонников, которые, например, до сих пор активно проходят игры на скорость. Конечно, на оригинальную Resident Evil 1 сейчас без слез не взглянешь, но неповторимый шарм дешевого би-муви ей к лицу.

IMDB

Silent Hill

Раз уж мы заговорили о хоррорах, обойти вниманием Silent Hill было бы преступлением. Если Resident Evil задала тренд на зомби-хорроры и выживание, то Silent Hill ушла в другое поле — психологическое, необъяснимое, извращенное. Гнетущее одиночество в затянутом туманами городе, изоляция, страх неизвестности, символизм. Многие критики сходятся во мнении, что серия достигла своего пика во второй части, однако первую Silent Hill тоже не стоит списывать со счетов.

IMDB

Spyro the Dragon

Первой PlayStation повезло обзавестись сразу двумя запоминающимися маскотами, но сейчас дракончика Спайро почему-то вспоминают с особенной теплотой. Пожалуй, причина в невероятно уютном, смешном фэнтезийном мире, где каждый уровень удивлял яркими красками, мини-играми и ансамблем забавных персонажей. Да, трилогия Spyro тоже получила качественные ремастеры, но оригинал все еще стоит знакомства.

IMDB

Final Fantasy VII

Final Fantasy VII практически единолично ответственна за всемирную популярность жанра JRPG. По меркам 1997 года она была настоящей революцией: эпической, глубокой ролевой игрой, которая рассказывала весьма сложную научно-фантастическую историю в некогда фэнтези-франшизе. Ни Sony, ни Square Enix не могли предсказать, насколько влиятельной окажется Final Fantasy VII — это тот случай, когда игру можно без сомнений назвать бессмертной классикой.

Steam

Spider-Man

До выхода Marvel’s Spider-Man главной игрой о дружелюбном соседе на платформах Sony была Spider-Man от Neversoft. По сути, она стала первым супергеройским блокбастером более-менее «современного» уровня: разработчики прекрасно передали полеты на паутине, передвижение по стенам и акробатику Паучка. Помимо этого, Spider-Man была до отказа забита камео других персонажей Marvel — от Сорвиголовы до Карателя и, конечно же, самого Стэна Ли.

IMDB

Vagrant Story

Одна из самых недооцененных игр PlayStation 1 от одного из самых недооцененных геймдизайнеров современности. Vagrant Story — великолепная RPG, которая сочетает комплексный политический сюжет и огромное множество интересных боевых механик: от атак по конкретным частям тела до ритм-гейм-битв. Тот факт, что она до сих пор не получила HD-переиздания или ремейка, бесконечно разочаровывает — легально поиграть в Vagrant Story можно только на PS1, PS3, PSP и Vita. Иными словами, на мертвых платформах.

Tony Hawk’s Pro Skater 2

Neversoft отметилась не только отличной игрой про Человека-паука: студия также известна скейтборд-аркадой Tony Hawk’s Pro Skater 2, которая вряд ли нуждается в представлении. Каждый ребенок эпохи девяностых мечтал стать Тони Хоуком, и разработчики отлично реализовали аркадный вариант спорта. Tony Hawk’s Pro Skater 2 в принципе стала одной из лучших игр своего поколения — простой, доступной и увлекательной.

Oddworld: Abe’s Odyssee