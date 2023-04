Хоррор Five Nights at Freddy's: Security Breach вышел на Nintendo Switch

Five Nights at Freddy's: Security Breach, очередной эпизод популярной хоррор-серии, теперь доступен и на платформе Nintendo Switch. За игру просят 39,99 долларов.

Изначально Five Nights at Freddy's: Security Breach вышла на PlayStation 5, PlayStation 4 и PC (Steam и Epic Games Store) 16 декабря 2021 года, а затем была выпущена на Xbox Series и Xbox One 22 ноября 2022 года.