$81.65+0.0589.37-0.20
30 минут назад

Хоррор Five Nights at Freddy's: Security Breach вышел на Nintendo Switch

Игромания.ру

Five Nights at Freddy's: Security Breach, очередной эпизод популярной хоррор-серии, теперь доступен и на платформе Nintendo Switch. За игру просят 39,99 долларов.

Хоррор Five Nights at Freddy's: Security Breach вышел на Nintendo Switch
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Изначально Five Nights at Freddy's: Security Breach вышла на PlayStation 5, PlayStation 4 и PC (Steam и Epic Games Store) 16 декабря 2021 года, а затем была выпущена на Xbox Series и Xbox One 22 ноября 2022 года.

В игре рассказывается история мальчика по имени Грегори, который оказался запертым на ночь в «Мегапиццаплексе Фредди Фазбера» и теперь должен заручиться поддержкой самого Фредди, чтобы уйти от своих преследователей.

Напомним также, что по серии Five Nights at Freddy's снимается фильм с Джошем Хатчерсоном («Голодные игры»), Элизабет Лэил («Ты») и Мэттью Лиллардом («Скуби-Ду», «Крик») в главных ролях. Премьера ленты состоится 27 октября.

Игры,Элизабет Лэил,Джош Хатчерсон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий