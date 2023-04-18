Новый интерфейс Xbox переделывают из-за жалоб пользователей

Участники программы Xbox Insinders в прошлом получили возможность попробовать новый интерфейс Xbox, который в итоге собрал многочисленную критику.

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В частности, игрокам показалось, что результат получился «перегруженным» — в Microsoft отметили подобные жалобы, пообещав исправить ситуацию и найти правильный баланс между функциональностью и визуальным оформлением.

Эксперимент с изменениями интерфейса в рамках программы Xbox Insiders разворачивается уже несколько месяцев — он стартовал ещё в сентябре, а целью инициативы было создание более «индивидуальной» версии «рабочего стола» консолей.Текущий вариант при запуске домашней страницы демонстрирует рекламу Game Pass и различных новинок — эти элементы, к примеру, как раз могут изменить в новой версии.

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