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Новый интерфейс Xbox переделывают из-за жалоб пользователей

Участники программы Xbox Insinders в прошлом получили возможность попробовать новый интерфейс Xbox, который в итоге собрал многочисленную критику.

Новый интерфейс Xbox переделывают из-за жалоб пользователей
© Игромания.ру

В частности, игрокам показалось, что результат получился «перегруженным» — в Microsoft отметили подобные жалобы, пообещав исправить ситуацию и найти правильный баланс между функциональностью и визуальным оформлением.

Эксперимент с изменениями интерфейса в рамках программы Xbox Insiders разворачивается уже несколько месяцев — он стартовал ещё в сентябре, а целью инициативы было создание более «индивидуальной» версии «рабочего стола» консолей.Текущий вариант при запуске домашней страницы демонстрирует рекламу Game Pass и различных новинок — эти элементы, к примеру, как раз могут изменить в новой версии.

Игромания.ру

Недавно, кстати, стало известно, что креативный директор Halo Фрэнк О'Коннор покинул 343 Industries и Microsoft. А до него из компании ушёл и другой ветеран серии — Джозеф Стейтен, который теперь работает в Netflix Games.

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