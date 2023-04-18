Вышел релизный трейлер игры Dead Island 2

За три дня до выхода появились первые обзоры Dead Island 2 — кооперативного экшена про уничтожение толп зомби, события которого разворачиваются в захваченном заразой Лос-Анджелесе.

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На агрегаторах у игры от 71 до 75 баллов. В целом ожидаемо — и в обзорах об этом напрямую говорят. Это старомодный экшен, который и не пытается переизобретать жанр или привностить что-то новое. Это яркий игровой «фаст-фуд», в котором приятно провести пару вечеров с друзьями.

Dead Island 2 хорошо выглядит, а вдобавок к этому события разворачиваются в солнечном ЛА, что особенно выделяет экшен. Среди других достоинств отмечают неожиданно хороший юмор и систему разложения зомби после ударов. Но в остальном без откровений.

Хотя мы поспешили об отсутствии «откровений». Dead Island 2 неожиданно отлично работает на ПК и консолях. На фоне десятков новых игр, которые грешат массой технических проблем и недоработок, у Dead Island 2 ничего такого нет. Даже на обычной PS4 отмечают хорошую графику при стабильных 30 кадрах в секунду.