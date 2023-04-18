$81.60-0.0389.57-0.09
45 минут назад

Вышли первые обзоры и тесты Dead Island 2

Чемпионат.comиещё 2

За три дня до выхода появились первые обзоры Dead Island 2 — кооперативного экшена про уничтожение толп зомби, события которого разворачиваются в захваченном заразой Лос-Анджелесе.

Вышел релизный трейлер игры Dead Island 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На агрегаторах у игры от 71 до 75 баллов. В целом ожидаемо — и в обзорах об этом напрямую говорят. Это старомодный экшен, который и не пытается переизобретать жанр или привностить что-то новое. Это яркий игровой «фаст-фуд», в котором приятно провести пару вечеров с друзьями.

Dead Island 2 хорошо выглядит, а вдобавок к этому события разворачиваются в солнечном ЛА, что особенно выделяет экшен. Среди других достоинств отмечают неожиданно хороший юмор и систему разложения зомби после ударов. Но в остальном без откровений.

Хотя мы поспешили об отсутствии «откровений». Dead Island 2 неожиданно отлично работает на ПК и консолях. На фоне десятков новых игр, которые грешат массой технических проблем и недоработок, у Dead Island 2 ничего такого нет. Даже на обычной PS4 отмечают хорошую графику при стабильных 30 кадрах в секунду.

На PS5 вообще всё отлично, да ещё и быстрые загрузки до 10 секунд (на PS4 — больше 80 секунд). На ПК также хвалят оптимизацию (для ультра хватит RTX 2060 и старый Intel Core-i7) и широкие настройки графики.

Игры,Intel,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий