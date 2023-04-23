Девять длинных игр, на которые стоит потратить время

Игры нередко требуют неприлично много свободного времени, и, как правило, совершенно не оправдывают свой хронометраж. Однако игровая индустрия знает немало случаев, когда инвестиции времени действительно стоят того. Портал PC Gamer рассказал о девяти длинных играх, на которые не жаль и сотни часов.

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Divinity: Original Sin 2 — 60-150 часов

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Divinity: Original Sin 2 — пожалуй, одна из лучших попыток перенести механики настольных ролевых игр в формат цифровой RPG. Она до отказа забита контентом, сюжетными линиями, персонажами и скрытыми механиками: это тот случай, когда игру действительно можно назвать «нелинейной». Нюанс в том, что прохождение даже основного сюжета спокойно займет 60 часов — или еще больше, если вы играете в кооперативе на нескольких игроков. Полное прохождение со всеми побочными заданиями вообще потребует не менее 150 часов. И вам не будет скучно ни минуты.

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Crusader Kings III — 160 часов

Измерить длительность «прохождения» стратегий порой бывает непросто. Сюжетная кампания может занять от одного вечера до недель в зависимости от стиля игры и темпа. Crusader Kings III, как и две предыдущие части серии, может отъедать столько же свободного времени, сколько полноценная офисная работа. Развитие собственной династии на протяжении столетий создает мириады странных, драматичных, неповторимых историй — и так в каждой новой партии.

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Persona 5 Royal — 100 часов

Серия Persona еще со времен третьей части привыкла совершенно не жалеть свободное время игроков, и пятая не стала исключением. Persona 5 — современная классика JRPG: стильная графика, очаровательные персонажи, великолепный саундтрек. Но для того, чтобы увидеть все, что игра может предложить, потребуется отвести более 100 часов свободного времени. Причем речь об обычном прохождении без каких-либо изысков: время в Persona 5 расписано по календарным дням, поэтому игра длится именно столько, сколько нужно по сюжету.

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Dwarf Fortress — 100 часов

Dwarf Fortress, как и Crusader Kings III, вещь весьма специфическая — она требует терпения. Есть энтузиасты, которые играют в нее годами, но до сих пор находят новые для себя вещи и делятся новыми историями. Игра продолжает расти, развиваться и эволюционировать, и чем дольше времени в ней проводишь, тем шире она раскрывается.

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The Witcher 3: Wild Hunt — 100 часов

Пожалуй, о достоинствах третьего «Ведьмака» и его открытого мира не рассуждал только самый ленивый. Да, первое время боевая система может ощущаться не очень приятно, но, на самом деле, она имеет порядочный запас глубины. По миру разбросаны тонны побочных заданий, причем немалая часть из них ничуть не уступает основному сюжету в плане сценария. «Дикая Охота» — произведение настолько цельное и захватывающее, что можно легко потерять сотни часов.

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XCOM 2: The Long War — 120 часов

Возможно, включать мод в подобный список не совсем корректно, но тем не менее. The Long War абсолютно того стоит — он придает и без того отличной тактической стратегии Firaxis невероятную глубину. Нюанс лишь в том, что модификация рассчитана на людей, которые знают базовую XCOM 2 вдоль и поперек. The Long War вносит много правок в механики юнитов, противников и структуру заданий, однако не сильно стремится объяснить новые тонкости игроку. Если вы не играли в XCOM 2 — обязательно исправьте это упущение. А если базовая игра уже не бросает вам вызов, попробуйте The Long War.

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Elden Ring — 133 часа

Elden Ring стала лучшей игрой 2022 года по версии многих критиков. Она объединила хардкорную, разнообразную боевую систему Dark Souls с огромным открытым миром, где игрок может исследовать подземелья, пещеры, затерянные города, подземные реки и множество других локаций. Она предлагает практически все, чего можно пожелать от образцового темного фэнтези. Правда, в зависимости от вашей скорости и желания изучить каждый уголок Междуземья, прохождение может занять недели, если не месяцы реального времени. Не говоря уже о возможности просто застрять на каком-нибудь боссе.

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Stardew Valley — 150 часов

Stardew Valley вышла в 2016 году. Сравнительно недавно, однако игру уже сейчас можно смело назвать современной классикой: это ультимативный симулятор виртуальной жизни, который может поглотить жизнь реальную. Почему бы не построить собственную ферму, познакомиться с новыми людьми, сходить порыбачить, завести любовника, жениться или выйти замуж, построить еще один дом и еще одну ферму… И это мы еще не говорим о библиотеке пользовательских модов. Многие пытались повторить успех Stardew Valley, но ни один претендент не смог.

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Pathfinder: Wrath of the Righteous — 130 часов

Партийные RPG в духе Baldur’s Gate чаще всего обладают продолжительным хронометражом — Divinity: Original Sin 2 наглядное тому доказательство. Игры по франшизе Pathfinder тоже знают, как нагнать счетчик часов: от комплексных ролевых систем, призывающих игрока заниматься мин-максингом, до ансамбля привлекательных персонажей и большой мини-игры поверх основного сюжета. В Kingmaker было управление маленьким королевством, в Wrath of the Righteous — симулятор крестового похода против демонов с пошаговыми сражениями. Но игра не заставляет заниматься тем, чем вы не хотите — спасибо гибким настройкам менеджмента и сложности.