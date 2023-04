Девять длинных игр, на которые стоит потратить время

Divinity: Original Sin 2 — 60-150 часов

Crusader Kings III — 160 часов

Persona 5 Royal — 100 часов

Dwarf Fortress — 100 часов

The Witcher 3: Wild Hunt — 100 часов

XCOM 2: The Long War — 120 часов

Возможно, включать мод в подобный список не совсем корректно, но тем не менее. The Long War абсолютно того стоит — он придает и без того отличной тактической стратегии Firaxis невероятную глубину. Нюанс лишь в том, что модификация рассчитана на людей, которые знают базовую XCOM 2 вдоль и поперек. The Long War вносит много правок в механики юнитов, противников и структуру заданий, однако не сильно стремится объяснить новые тонкости игроку. Если вы не играли в XCOM 2 — обязательно исправьте это упущение. А если базовая игра уже не бросает вам вызов, попробуйте The Long War.