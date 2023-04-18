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40 минут назад

Разработчик Atomic Heart пообещал игрокам "офигенный анонс" и опубликовал подсказку

Газета.Ru

Разработчик Atomic Heart и глава студии Mundfish Роберт Багратуни пообещал новый анонс, связанный с игрой. Об этом он сообщил в официальном Telegram-канале Atomic Heart.

Разработчик Atomic Heart оставил игрокам загадочное послание
Фото: MundfishMundfish

«Скоро будет такой анонс, что вы офигеете», — сообщил Багратуни, разбив текст на семь отдельных сообщений.

Вскоре после этого он опубликовал «подсказку №1», в которой есть только одна цифра — «9».

Комментаторы теряются в догадках, что мог иметь в виду разработчик. Некоторые предполагают, что некий апдейт или анонс будет связан с 9 мая. Кроме того, некоторые подписчики шутят, что цифра 9 может быть связана с уругвайским футболистом Луисом Суаресом, выступающим под девятым номером, или Карачаево-Черкессией, имеющей девятый номер региона РФ.

Atomic Heart — шутер, действие которого проходит в альтернативном СССР, вышедшем на массовое производство роботов, которые обслуживают население страны. Игра доступна на консолях PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S, а также на ПК. В СНГ официально приобрести игру можно только в сервисе VK Play.

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