Разработчик Atomic Heart оставил игрокам загадочное послание

Разработчик Atomic Heart и глава студии Mundfish Роберт Багратуни пообещал новый анонс, связанный с игрой. Об этом он сообщил в официальном Telegram-канале Atomic Heart.

Фото: Mundfish Mundfish

«Скоро будет такой анонс, что вы офигеете», — сообщил Багратуни, разбив текст на семь отдельных сообщений.

Вскоре после этого он опубликовал «подсказку №1», в которой есть только одна цифра — «9».

Комментаторы теряются в догадках, что мог иметь в виду разработчик. Некоторые предполагают, что некий апдейт или анонс будет связан с 9 мая. Кроме того, некоторые подписчики шутят, что цифра 9 может быть связана с уругвайским футболистом Луисом Суаресом, выступающим под девятым номером, или Карачаево-Черкессией, имеющей девятый номер региона РФ.