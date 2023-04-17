Sega решила купить создателей серии Angry Birds

Компания Sega объявила о решении купить финскую студию Rovio, создавшую популярную серию Angry Birds. Цена слияния — 706 млн евро (9,25 евро за акцию).
Ожидается, что сделка будет закрыта во втором квартале 2023-2024 финансовых годов. До этого момента она пройдёт через различные проверки в соответствии с действующим антимонопольным законодательством и другими типичными для процесса условиями.
Согласно официальному документу, решение о слиянии было принято ради роста Sega на мировом игровом рынке и повышении корпоративной стоимости за счёт синергии между бизнесами Sega и Rovio. Компании также надеются увеличить численность собственных фан-баз за счёт мультимедийного развития персонажей и поддержать межплатформенное расширение Rovio.