$81.50-0.1790.16+0.16
21 минуту назад

Актриса озвучки Донна Бёрк намекнула на ремейк Metal Gear Solid 3

Чемпионат.com

Актриса озвучки и певица Донна Бёрк в своём «твиттере» опубликовала несколько фото, которые намекают на то, что ремейк Metal Gear Solid 3 действительно в работе. На одном из изображений артистка держит бумагу с надписью «Snake Eater», а подпись к ней гласит, что «идёт запись». Напомним, в оригинальной игре песню Snake Eater пела Синтия Харрелл.

Актриса озвучки Донна Бёрк намекнула на ремейк Metal Gear Solid 3
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Оригинальная песня Snake Eater из Metal Gear Solid 3

Видео доступно на YouTube-канале JohnJohn83UK. Права на видео принадлежат Konami.

На одном из фото можно увидеть текст песни Snake Eater. Вероятно, её перезаписывают с Донной для переосмысления третьей части Metal Gear Solid. Актриса также выложила изображения комнаты для записи.

Фотографии, намекающие на ремейк Metal Gear Solid 3

Соцсети
Соцсети

Ранее Донна Бёрк исполнила несколько песен в других играх Хидео КодзимыMetal Gear Solid: Peace Walker и Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. Ещё она принимала участие в озвучке Silent Hill 2, Silent Hill 3 и в ряде других популярных игр.

В марте редактор портала VGC Энди Робинсон сообщил, что Konami представит ремейк Metal Gear Solid 3 этим летом. А релиз должен состояться в 2024 году — тем временем японское издательство обсуждает полноценное возрождение серии посредством переиздания других частей серии.

Впервые о ремейке Metal Gear Solid 3 стало известно в 2021 году. По данным журналистов, над ним работает сингапурская студия Virtuous — она портировала на Nintendo Switch игры вроде Dark Souls и The Outer Worlds, а также помогала в производстве Horizon Zero Dawn.

Metal Gear Solid 3 — культовый стелс-экшен, созданный Хидео Кодзимой. Это приквел к самой первой Metal Gear. Средний балл от критиков составляет 91/100, а концовка игры признана одной из лучших за всю историю игровой индустрии.

Игры,Энди Робинсон,Хидео Кодзима,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий