В сеть слили первые 30 минут Dead Island 2

На YouTube раньше времени опубликовали первые 30 минут прохождения грядущего зомби-экшена Dead Island 2.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Видео демонстрирует вступительный синематик, выбор одного из шести персонажей и дальнейший игровой процесс за каскадёра Джейкоба. При этом ранее в сети появилось более 2 часов геймплея Dead Island 2 всё за того же Джейкоба, но не с самого начала игры. В настоящее время ролики уже недоступны.

К счастью, до официального выхода Dead Island 2 осталось совсем немного — сыграть в зомби-экшен можно будет уже на этой неделе, 21 апреля, на обоих поколениях PlayStation и Xbox, а также PC. Напомним, что эмбарго на полноценные рецензии спадёт за пару дней до релиза.

Ранее создатели Dead Island 2 рассказали о её технических особенностях и напомнили, что игра переведена на разные языки, в том числе и на русский.