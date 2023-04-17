$81.50-0.1790.16+0.16
35 минут назад

В сеть слили первые 30 минут Dead Island 2

Игромания.руиещё 1

На YouTube раньше времени опубликовали первые 30 минут прохождения грядущего зомби-экшена Dead Island 2.

В Сеть слили первые 30 минут Dead Island 2
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Видео демонстрирует вступительный синематик, выбор одного из шести персонажей и дальнейший игровой процесс за каскадёра Джейкоба. При этом ранее в сети появилось более 2 часов геймплея Dead Island 2 всё за того же Джейкоба, но не с самого начала игры. В настоящее время ролики уже недоступны.

К счастью, до официального выхода Dead Island 2 осталось совсем немного — сыграть в зомби-экшен можно будет уже на этой неделе, 21 апреля, на обоих поколениях PlayStation и Xbox, а также PC. Напомним, что эмбарго на полноценные рецензии спадёт за пару дней до релиза.

Ранее создатели Dead Island 2 рассказали о её технических особенностях и напомнили, что игра переведена на разные языки, в том числе и на русский.

Первые 30 минут игры

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий