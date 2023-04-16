Певица из MGS V Донна Берк намекнула на работу над ремейком Metal Gear Solid 3

Австралийская певица и актриса озвучивания в играх серии Metal Gear Solid Донна Берк намекнула на свое участие в ремейке Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Она опубликовала в Twitter фотографию с обложкой для диска по мотивам игры Snake Eater, вышедшей в 2004 году. На снимке Берк держит в руках папку с надписью Snake Eater. Она подписала свой пост словами "В процессе записи". Также на одном из других снимков певицы внимательные поклонники заметили на столе лист с текстом заглавной темы Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Теперь многие пользователи уверены, что Берк работает над записью новой версии классического трека. Она уже исполняла эту тему в другой игре серии, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Оригинальной исполнительницей Snake Eater из 2004 года является певица Синтия Харрелл. Она завершила карьеру в 2019 году. Берк впервые записала вокальную тему для Metal Gear Solid в игре Peace Walker - песню The Heavens Divide. Ранее редактор игрового портала VGC Энди Робинсон утверждал, что японская компания Konami планирует сделать анонс и показать первый трейлер ремейка Metal Gear Solid 3 на выставке E3 в июне 2023 года. Однако позже выставка была отменена, однако журналист уверен, что разработчик найдет другой повод для анонса в ближайшие месяцы. Оригинальная Metal Gear Solid 3 вышла в 2004 году на игровой консоли PlayStation 2. Это третья игра в серии MGS, созданная под руководством японского геймдизайнера Хидео Кодзимы. По сюжету американский спецагент "Змей" (Snake) проникает в СССР, чтобы забрать из страны ученого Николая Соколова и помешать разработке танка "Шагоход", способного стрелять ядерными ракетами.