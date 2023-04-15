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Игроки Hogwarts Legacy просят добавить в интерфейс часы

Игроки Hogwarts Legacy обратились с просьбой к Avalanche Software. Они хотят, чтобы разработчики добавили в игровой интерфейс небольшую, но крайне полезную деталь: часы, показывающие игровое время.

Игроки Hogwarts Legacy просят добавить в интерфейс часы
© Игромания.ру

Ряд игровых занятий требует, чтобы герой прибыл на место в определённое время. К примеру, собирать демимаски и взаимодействовать с астрономическими столами можно лишь по ночам. При этом по окружающей среде трудно понять, наступает ли ночь или уже кончается.

В мире Hogwarts Legacy узнать точное время можно лишь по имеющимся часам, к примеру, на башне Хогвартса или в помещениях школы. Однако не слишком удобно каждый раз летать на другой конец карты, чтобы свериться с ними. А постоянная перемотка времени на карте негативно сказывается на вовлечении игрока. Не случайно просьба на Reddit собрала множество комментариев и «плюсов».

Стоит отметить, что проблема с часами прежде всего касается тех, кто играет на консолях. Для РС-версии на выручку по традиции пришли моддеры: уже выпущен ряд пользовательских модификаций, добавляющих в игру этот простой элемент.

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