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1 час назад

Nintendo поделилась главной музыкальной темой The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Игромания.ру

Вчера Nintendo опубликовала третий трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Вместе с этим компания запустила японский сайт игры с её главной музыкальной темой. А благодаря стараниям одного из фанатов композицию можно прослушать, не заходя на сайт.

Nintendo представила третий трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Кроме того, стало известно имя актёра, озвучившего Ганондорфа, главного антагониста серии The Legend of Zelda. Это Мэтт Мерсер, один из создателей The Legend of Vox Machina, а также голос персонажей многих популярных видеоигр и анимационных шоу. В конце новости можно взглянуть на свежий арт Ганондорфа, представленный Nintendo.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выходит 12 мая эксклюзивно на Nintendo Switch. Игра стоит 69,99 долларов вместо стандартных 59,99 и имеет поддержку русского языка. Ранее в сеть попал артбук по The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, и теперь Nintendo ищет виновника утечки.

Игры,Мэтт Мерсер,
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