Nintendo представила третий трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Вчера Nintendo опубликовала третий трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Вместе с этим компания запустила японский сайт игры с её главной музыкальной темой. А благодаря стараниям одного из фанатов композицию можно прослушать, не заходя на сайт.
Кроме того, стало известно имя актёра, озвучившего Ганондорфа, главного антагониста серии The Legend of Zelda. Это Мэтт Мерсер, один из создателей The Legend of Vox Machina, а также голос персонажей многих популярных видеоигр и анимационных шоу. В конце новости можно взглянуть на свежий арт Ганондорфа, представленный Nintendo.
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выходит 12 мая эксклюзивно на Nintendo Switch. Игра стоит 69,99 долларов вместо стандартных 59,99 и имеет поддержку русского языка. Ранее в сеть попал артбук по The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, и теперь Nintendo ищет виновника утечки.