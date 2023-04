Nintendo представила третий трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Вчера Nintendo опубликовала третий трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Вместе с этим компания запустила японский сайт игры с её главной музыкальной темой. А благодаря стараниям одного из фанатов композицию можно прослушать, не заходя на сайт.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Кроме того, стало известно имя актёра, озвучившего Ганондорфа, главного антагониста серии The Legend of Zelda. Это Мэтт Мерсер, один из создателей The Legend of Vox Machina, а также голос персонажей многих популярных видеоигр и анимационных шоу. В конце новости можно взглянуть на свежий арт Ганондорфа, представленный Nintendo.