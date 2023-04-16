Лучшие игры про викингов: подборка

Тема викингов в видеоиграх раскрыта не так хорошо, как можно подумать. Тем не менее, если покопаться в каталогах разных студий, то можно найти несколько примечательных проектов — как высокобюджетных, так и независимых. Рассказываем о пяти лучших играх про викингов.

Фото: Steam Steam

Assassin’s Creed Valhalla

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Да, Valhalla безусловно есть, за что покритиковать — как и многие другие игры серии Assassin’s Creed. Но со своей задачей она прекрасно справляется: Valhalla как ни один другой экшен позволяет игроку ощутить себя могучим воином. Поединки один на один, набеги на церкви и монастыри, заплывы по рекам Англии на драккаре, древнескандинавские «рэп-баттлы», возможность взять по топору в каждую руку… Словом, если вы большой поклонник эпохи викингов, в Valhalla стоит как минимум поиграть — не обязательно проходить ее целиком.

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Hellblade: Senua’s Sacrifice

Senua’s Sacrifice не столько игра про викингов, сколько драма в мире кельтской и скандинавской мифологии. Воительница Сенуа, чья психика была травмирована набегом викингов, спускается в мир мертвецов, чтобы спасти своего погибшего возлюбленного. Причем противостоять ей будут не только монстры и души умерших воинов, но и внутренние демоны, чьи голоса она постоянно слышит в своей голове. Hellblade — не самое жизнерадостное произведение на свете, однако оно заслуживает внимания, если вы любите необычные, смелы игры.

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The Banner Saga

The Banner Saga — настоящий скандинавский эпос, рассказывающий о борьбе жителей вымышленного континента против неотвратимо наступающей тьмы. История разделена на три самостоятельных игры, однако каждая из них учитывает решения, которые вы приняли в предыдущей — и делает это ничуть не хуже, чем, например, Mass Effect. Если говорить об игровом процессе, то The Banner Saga — весьма неглупая тактическая стратегия, где пошаговые бои перемежаются мирными сегментами, поданными в виде отлично нарисованной (и написанной!) визуальной новеллы.

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Expeditions: Viking

Серия Expeditions посвящена реальным историческим экспедициям разных периодов: первая игра была про конкистадоров, третья — про римские завоевания. А вот вторая целиком посвящена клану викингов, высадившемуся на берегах Англии. Для того, чтобы привести северян к благополучию, игроку предстоит следить за состоянием своих воинов, заключать политические альянсы, торговать и, конечно же, сражаться в пошаговых битвах. Но предупредим, что от Expeditions: Viking не стоит ждать невероятного откровения — это хорошая, но, откровенно говоря, бюджетная игра.

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Jotun

Студию Thunder Lotus Games сейчас многие знают по Spiritfarer, однако первой игрой команды была Jotun: приключенческая эпопея о девушке-воине, которая бросает вызов богам Вальгаллы. Это хардкорный экшен, где игроку предстоит сразить огромных противников — каждая ошибка может привести к быстрой, беспощадной смерти. Игра достаточно короткая, но, опять же, поклонникам скандинавских мифов и хорошей ручной рисовки стоит хотя бы взглянуть на Jotun.