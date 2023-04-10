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40 минут назад

В The Last of Us на ПК нашли позорную ошибку — авторы скопировали ее из другой игры

Cq.ru

Поклонники The Last of Us Part 1 обнаружили интересный артефакт в ПК-версии игры: летающий самолет в постапокалиптическом мире. У некоторых это вызвало недоумение, ведь неясно, как авиация могла сохраниться в таких условиях.

В The Last of Us на ПК нашли позорную ошибку
Фото: Sony Interactive EntertainmentSony Interactive Entertainment

Забавной ошибкой поделились на форуме Reddit, где один из пользователей предположил, что разработчики Naughty Dog использовали готовые наработки из своей предыдущей игры Uncharted и не отредактировали небо в The Last of Us.

Баг с самолетом вызвал нешуточный ажиотаж среди пользователей Reddit — оригинальный пост набрал более 46 тысяч лайков, а в комментариях форумчане оставили более 2 тысяч сообщений.

Reddit

Ранее стало известно, что актерам сериала «Одни из Нас» платят сильно отличающиеся гонорары за съемки. По слухам, юная актриса Белла Рамзи за девять серий дебютного сезона получила почти в 10 раз меньше , чем Педро Паскаль. Заглавное фото: Game Reactor

Игры,Педро Паскаль,
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