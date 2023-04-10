В The Last of Us на ПК нашли позорную ошибку

Поклонники The Last of Us Part 1 обнаружили интересный артефакт в ПК-версии игры: летающий самолет в постапокалиптическом мире. У некоторых это вызвало недоумение, ведь неясно, как авиация могла сохраниться в таких условиях.

Фото: Sony Interactive Entertainment Sony Interactive Entertainment

Забавной ошибкой поделились на форуме Reddit, где один из пользователей предположил, что разработчики Naughty Dog использовали готовые наработки из своей предыдущей игры Uncharted и не отредактировали небо в The Last of Us.

Баг с самолетом вызвал нешуточный ажиотаж среди пользователей Reddit — оригинальный пост набрал более 46 тысяч лайков, а в комментариях форумчане оставили более 2 тысяч сообщений.

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