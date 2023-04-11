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1 час назад

Инсайдеры намекнули на скорые новости по Mortal Kombat 12 и релиз в сентябре

Игромания.руиещё 3

Профессиональный игрок в файтинги SonicFox, намекнул на то, что Mortal Kombat 12 могут полноценно представить уже на этой неделе.

Инсайдеры намекнули на скорые новости по Mortal Kombat 12
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Примечательно, что сообщение прокомментировал известный журналист и инсайдер Джефф Грабб, написав: «Думаю, что они отправятся в космос». А уже на его твит ответил Джез Корден, другая известная личность в индустрии, добавив короткое: «В сентябре!». Возможно, что всё это относится к потенциальному сентябрьскому релизу игры — в этом же месяце выходит и космическая Starfield.

Ещё одним намёком на грядущие новости по MK12 может быть свежее крупное обновление официального сайта Mortal Kombat. Теперь дизайны, квизы и ключевые моменты персонажей можно найти на их страницах.

Напомним, что MK12 официально анонсировали в феврале этого года. Согласно главе Warner Bros. Discovery, релиз игры ожидается до конца этого года.

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