Английский голос Геральта в «Ведьмаке» вдохновлялся Клинтом Иствудом

Актёр кино и дубляжа Даг Кокл, известный по англоязычной озвучке Геральта из Ривии в серии игр «Ведьмак», дал интервью польскому игровому изданию GRYOnline.pl. И в нём рассказал о работе над образом героя и своих источниках вдохновения.
По словам Кокла, работа над «Ведьмаком» оказалась для него более сложной, чем непосредственные съёмки в кино. Причина в том, что ему пришлось делать свой голос намного более низким, и для этого потребовались постоянные тренировки.
Со временем этот тембр стал натуральным оттенком моего голоса, но для этого пришлось постараться. Я ходил по дому и разговаривал вслух, к примеру: «Зараза, опять надо посуду мыть». И при этом делал лицо, как у Геральта в подобной ситуации. Поначалу было очень сложно.
Разработчики мне помогали, постоянно напоминая: «Ниже, без всяких эмоций». Они не хотели видеть никаких проявлений чувств. Геральт не выражает эмоции, он попросту делает свою работу. Кто-то предложил мне вспоминать о Клинте Иствуде в «Грязном Гарри». Помните его коронную фразу: «Валяй, порадуй меня!».
Даг Кокл
Даг Кокл озвучил Геральта во всех трёх частях игры, включая дополнения, а также в кроссовере Soulcalibur VI. Увы, в следующем проекте студии, Cyberpunk 2077, для него не нашлось роли.