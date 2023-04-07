Английский голос Геральта в «Ведьмаке» вдохновлялся Клинтом Иствудом

Со временем этот тембр стал натуральным оттенком моего голоса, но для этого пришлось постараться. Я ходил по дому и разговаривал вслух, к примеру: «Зараза, опять надо посуду мыть». И при этом делал лицо, как у Геральта в подобной ситуации. Поначалу было очень сложно.



Разработчики мне помогали, постоянно напоминая: «Ниже, без всяких эмоций». Они не хотели видеть никаких проявлений чувств. Геральт не выражает эмоции, он попросту делает свою работу. Кто-то предложил мне вспоминать о Клинте Иствуде в «Грязном Гарри». Помните его коронную фразу: «Валяй, порадуй меня!».



Даг Кокл