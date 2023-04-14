Лучшие игры на Dendy на двоих игроков

NES, которую в России больше знают в виде Dendy — настоящий кладезь хороших, нестареющих игр. Если вы искали, во что поиграть вместе с другом на старенькой Dendy, мы собрали подборку лучших игр на двоих: от бессмертной классики до менее известных вещей.

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Smash TV

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Smash TV — динамичный экшен про жестокое реалити-шоу будущего, где вам и вашему товарищу предстоит отбиваться от волн противников на гладиаторской арене. Игра вдохновлена боевиками «Робокоп» и «Бегущий человек», поэтому поклонники боевиков 1980-х знают, чего можно ожидать. Забавный факт: в Smash TV можно играть на двух контроллерах даже в одиночку, просто один будет отвечать за перемещение персонажа, а второй — за прицельную стрельбу в разных направлениях.

Battletoads

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Battletoads — одна из самых сложных игр не только эпохи NES, но и в истории игровой индустрии в принципе. Задолго до того, как Dark Souls и Jump King покорили топы «хардкорных» проектов, геймеры разбили не один десяток геймпадов за смешным beat-em-up про космических жаб. Battletoads также была весьма амбициозной игрой для своего времени: авторы не стеснялись регулярно менять жанры, подбрасывать новые механики и экспериментировать. Но предупреждаем заранее — из-за фатального бага игру нельзя полностью пройти в кооперативном режиме.

Contra

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Один из самых ранних (и самых сложных) run-and-gun экшенов. Contra можно пройти и в одиночку, но совместное прохождение вдвоем будет заметно проще: поверьте, в битве против инопланетян и роботов напарник вам ой как пригодится. Но если и вдвоем игра покажется слишком тяжелой, помните — вверх, вверх, вниз, вниз, влево, вправо, влево, вправо, B, A, Start. Код Konami незаменим.

Ice Climbers

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Классический платформер, где двум храбрым скалолазам предстоит вскарабкаться на вершину горы, чтобы отобрать собственный обед у наглой птицы. Оба игрока в Ice Climbers вооружены молотком и способностью высоко прыгать: для того, чтобы забраться наверх, необходимо разбивать льды, побеждать монстров и избегать ловушек.

River City Ransom

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На первый взгляд River City Ransom кажется типичным для своего времени beat-em-up, но, на самом деле, она была крайне любопытным экспериментом, объединившим элементы динамичного сайдскроллера и ролевой игры. Главные герои должны спасти девушку от уличных хулиганов и начинают сюжет довольно слабыми, но могут покупать новые приемы в обмен на деньги, которые выпадают с побежденных врагов. Формула незамысловатая, однако она дала начало целой серии, которая живет и здравствует и по сей день.

Spy Vs Spy

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Необычная соревновательная игра по мотивам одноименного комикса, где два мультяшных шпиона пытаются перехитрить друг друга и заманить соперника в ловушки. Чтобы выбраться из посольства, им нужно собрать определенный набор предметов, при этом не дав другому шпиону сделать то же самое. Иными словами, Spy Vs Spy понравится любителям интересных соревнований и беззлобных подлянок.

Bomberman 2

Bomberman 2

Вторая Bomberman была немного подзабыта на фоне скорого релиза Super Bomberman 2 для SNES, и зря — оригинальная игра более чем заслуживает внимания. Именно она впервые представила многие элементы серии, которые в будущем стали доброй традицией: от милого спрайта самого Бомбермена до лабиринтов, заполненных блоками, и многопользовательского режима.

Double Dragon II: The Revenge

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