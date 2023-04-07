На ПК вышла российская игра "Кужлевка" про падение НЛО в колхозе

Состоялся релиз компьютерной игры «Кужлевка», созданной российскими разработчиками из студии Callback. Об этом сообщает сетевое издание Rozetked.

Фото: Callback/YouTube Callback/YouTube

Сюжет игры повествует о событиях 1992 года в российской деревне «Кужлевка», в которой упала летающая тарелка с инопланетянами.

«Инопланетный корабль терпит крушение в отдаленной российской деревушке, превратив погибающий колхоз в мостик между мирами. Исход этой встречи и выводы, которые инопланетяне сделают о нашей цивилизации, зависят от ваших действий и решений», — гласит описание проекта.

Разработчики уделили особое внимание озвучке игры, в которой приняли участие известные актеры. Среди них Всеволод Кузнецов (Геральт из «Ведьмака»), Владимир Голицын (Итан Уинтерс из Resident Evil) и Борис Репетур (озвучивал ролики «Игромании»).