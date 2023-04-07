На ПК вышла российская игра "Кужлевка" про падение НЛО в колхозе

Состоялся релиз компьютерной игры «Кужлевка», созданной российскими разработчиками из студии Callback. Об этом сообщает сетевое издание Rozetked.
Сюжет игры повествует о событиях 1992 года в российской деревне «Кужлевка», в которой упала летающая тарелка с инопланетянами.
«Инопланетный корабль терпит крушение в отдаленной российской деревушке, превратив погибающий колхоз в мостик между мирами. Исход этой встречи и выводы, которые инопланетяне сделают о нашей цивилизации, зависят от ваших действий и решений», — гласит описание проекта.
Разработчики уделили особое внимание озвучке игры, в которой приняли участие известные актеры. Среди них Всеволод Кузнецов (Геральт из «Ведьмака»), Владимир Голицын (Итан Уинтерс из Resident Evil) и Борис Репетур (озвучивал ролики «Игромании»).
«Кужлевка» доступна для покупки в Steam и Epic Games Store за 500 и 600 руб. соответственно без учета скидок.