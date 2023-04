Появилась информация о новой игре в серии Fallout

В каталоге сервиса SteamDB, который собирает аналитические данные об играх в маркетплейсе Steam, появилось упоминание новой части Fallout. На это обратили внимание журналисты издания Dark Side of Gaming.

Речь идет об игре Fallout: New Vegas 2. Во всяком случае, именно с таким названием 4 апреля 2023 года в SteamDB появилась папка с большим количеством файлов. Утверждается, что все материалы на платформу загрузила именно компания Bethesda, а не какой-нибудь сторонний разработчик.

В Dark Side of Gaming допускают, что данная утечка является подтверждением разработки сиквела New Vegas, но сильно в этом сомневаются. Как минимум потому, что это всего лишь одна утечка и нет никаких других подтверждений существования New Vegas 2.