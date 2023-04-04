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23 минуты назад

Microsoft обещает вернуть Quantum Break в Xbox Game Pass как можно скорее

Игромания.ру

Как оказалось, причиной грядущего исчезновения Quantum Break из Xbox Game Pass стали проблемы с лицензией — но Microsoft постарается вернуть игру в каталог как можно скорее.

Microsoft пообещала вернуть Quantum Break в Xbox Game Pass
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Конкретных дат по этому вопросу, правда, не огласили, но пользователи сети предполагают, что компания действительно не будет затягивать решение данной проблемы. При этом фантастический экшен от Remedy всё ещё доступен в свободной продаже — сейчас на игру предлагают скидку в 80%.

В прошлом, кстати, исполнитель главной роли Шон Эшмор («Люди-икс») рассказал, что хотел бы увидеть сиквел оригинала. Инициативу тогда поддержал и сценарист Сэм Лэйк, хотя никаких анонсов с тех пор не прозвучало.

Изначально Quantum Break, сочетавшая в себе элементы игры и сериала, появилась на Xbox One и PC в 2016 году. Сюжет рассказывал про Джека Джойса (Эшмор), который умел манипулировать временем — и ему приходилось выступать против зловещей корпорации «Монарх».

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