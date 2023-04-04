Microsoft пообещала вернуть Quantum Break в Xbox Game Pass

Как оказалось, причиной грядущего исчезновения Quantum Break из Xbox Game Pass стали проблемы с лицензией — но Microsoft постарается вернуть игру в каталог как можно скорее.
Конкретных дат по этому вопросу, правда, не огласили, но пользователи сети предполагают, что компания действительно не будет затягивать решение данной проблемы. При этом фантастический экшен от Remedy всё ещё доступен в свободной продаже — сейчас на игру предлагают скидку в 80%.
В прошлом, кстати, исполнитель главной роли Шон Эшмор («Люди-икс») рассказал, что хотел бы увидеть сиквел оригинала. Инициативу тогда поддержал и сценарист Сэм Лэйк, хотя никаких анонсов с тех пор не прозвучало.
Изначально Quantum Break, сочетавшая в себе элементы игры и сериала, появилась на Xbox One и PC в 2016 году. Сюжет рассказывал про Джека Джойса (Эшмор), который умел манипулировать временем — и ему приходилось выступать против зловещей корпорации «Монарх».