Лицо Джоэла из игры The Last of Us заменили на Педро Паскаля

На канале моддера под ником Speclizer вышло видео, в котором можно увидеть, как бы Педро Паскаль, сыгравший Джоэла в сериале The Last of Us, смотрелся бы на месте игрового Джоэла.

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Speclizer заменил лицо игрового Джоэла в некоторых сценах: во время эмоционального разговора с Элли, во время подготовки к битве с бандитами и во время финала игры.

Видео доступно на YouTube-канале Speclizer. Права на видео принадлежат Speclizer, Sony Interactive Entertainment