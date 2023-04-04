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52 минуты назад

Модель показала очаровательный косплей Йеннифэр из «Ведьмак 3»

Игромания.ру

Косплеер и модель Алёнка Слюнкова, известная как Saint Hysteria, обратилась за вдохновением к игре «Ведьмак 3: Дикая охота» и сделала косплей на ключевую героиню игры — Йеннифэр из Венгерберга. Съёмкой занималась фотограф Елена Весания.

Модель показала очаровательный косплей Йеннифэр из «Ведьмак 3»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

На опубликованных фото чародейка восседает на высоком стуле и демонстрирует духи. Те самые, аромат которых сочетает в себе сирень и крыжовник.

Соцсети
Соцсети
Соцсети
Соцсети
Соцсети
Соцсети

Йеннифэр — могущественная чародейка и возлюбленная Геральта из Ривии. Она — один из центральных героев «Саги о Ведьмаке» Анджея Сапковского. В сериале «Ведьмак» Netflix её роль исполняет Аня Чалотра

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