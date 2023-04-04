Модель показала очаровательный косплей Йеннифэр из «Ведьмак 3»

Косплеер и модель Алёнка Слюнкова, известная как Saint Hysteria, обратилась за вдохновением к игре «Ведьмак 3: Дикая охота» и сделала косплей на ключевую героиню игры — Йеннифэр из Венгерберга. Съёмкой занималась фотограф Елена Весания.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

На опубликованных фото чародейка восседает на высоком стуле и демонстрирует духи. Те самые, аромат которых сочетает в себе сирень и крыжовник.

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