Модель показала очаровательный косплей Йеннифэр из «Ведьмак 3»

Косплеер и модель Алёнка Слюнкова, известная как Saint Hysteria, обратилась за вдохновением к игре «Ведьмак 3: Дикая охота» и сделала косплей на ключевую героиню игры — Йеннифэр из Венгерберга. Съёмкой занималась фотограф Елена Весания.
На опубликованных фото чародейка восседает на высоком стуле и демонстрирует духи. Те самые, аромат которых сочетает в себе сирень и крыжовник.
Йеннифэр — могущественная чародейка и возлюбленная Геральта из Ривии. Она — один из центральных героев «Саги о Ведьмаке» Анджея Сапковского. В сериале «Ведьмак» Netflix её роль исполняет Аня Чалотра