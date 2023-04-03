$76.45+0.1482.39-0.75
34 минуты назад

Создатели приключения The Last Worker рассказали о работе над игрой

Игромания.ру

В конце марта издательство Wired Productions выпустило приключенческую головоломку The Last Worker студии Wolf & Wood. А теперь создатели игры решили рассказать о работе над ней. И с этой целью сняли целый документальный сериал.

Создатели приключения The Last Worker рассказали о работе над игрой
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Первый эпизод воспоминаний разработчиков уже опубликован на канале издательства. В нём о создании игры

рассказывают творческий директор Wolf & Wood Райан Боусфилд, а также сценарист и режиссёр проекта Йорг Титтель.

В частности, в этом эпизоде мы можем услышать, как разработчикам удалось привлечь к озвучке игры звёздный состав актёров.

Среди них — Джейсон Айзекс (Люциус Малфой в фильмах о Гарри Поттере), Олафур Дарри Олафссон («Настоящий детектив»), Клэр-Хоуп Эшити («Дитя человеческое», «Доктор Кто»), Дэвид Хьюлетт («Форма воды», Oddworld New’n’Tasty), Зельда Уильямс («Мыслить как преступник») и Томми Эрл Дженкинс (Death Stranding, «Уэнздэй»).

The Last Worker пока что получает смешанные отзывы в Steam, игру рекомендует 69% покупателей. Она посвящена борьбе сотрудника крупнейшей в мире торговой компании против роботизированного мира.

Игры,Дэвид Хьюлетт,Зельда Уильямс,Джейсон Айзекс,Гарри Поттер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий