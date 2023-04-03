Создатели приключения The Last Worker рассказали о работе над игрой

В конце марта издательство Wired Productions выпустило приключенческую головоломку The Last Worker студии Wolf & Wood. А теперь создатели игры решили рассказать о работе над ней. И с этой целью сняли целый документальный сериал.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Первый эпизод воспоминаний разработчиков уже опубликован на канале издательства. В нём о создании игры

рассказывают творческий директор Wolf & Wood Райан Боусфилд, а также сценарист и режиссёр проекта Йорг Титтель.

В частности, в этом эпизоде мы можем услышать, как разработчикам удалось привлечь к озвучке игры звёздный состав актёров.

Среди них — Джейсон Айзекс (Люциус Малфой в фильмах о Гарри Поттере), Олафур Дарри Олафссон («Настоящий детектив»), Клэр-Хоуп Эшити («Дитя человеческое», «Доктор Кто»), Дэвид Хьюлетт («Форма воды», Oddworld New’n’Tasty), Зельда Уильямс («Мыслить как преступник») и Томми Эрл Дженкинс (Death Stranding, «Уэнздэй»).