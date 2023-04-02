Продажи Darkest Dungeon 2 в раннем доступе EGS превысили 300 тысяч копий

На днях Darkest Dungeon II получила последнее контентное обновление перед полноценным релизом — он состоится уже 8 мая. А сами разработчики поделились успехами нахождения игры в раннем доступе EGS.
Так, с 26 октября 2021 года, когда игра и вышла в раннем доступе EGS, её купили более 300 тысяч раз. Что интересно, треть продаж пришлась на первый же день — об этом почти сразу же заявили разработчики. Что же касается первой части, её показатели на конец 2022 года превысили 6 млн копий.
Посмотрим, насколько успешной будет вторая часть мрачного рогалика, которая 8 мая станет доступна ещё и в Steam. В релизной версии нас ждёт пять обширных регионов, 12 играбельных персонажей, пять финальных боссов и база с постоянными улучшениями.