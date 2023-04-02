Продажи Darkest Dungeon 2 в раннем доступе EGS превысили 300 тысяч копий

Так, с 26 октября 2021 года, когда игра и вышла в раннем доступе EGS, её купили более 300 тысяч раз. Что интересно, треть продаж пришлась на первый же день — об этом почти сразу же заявили разработчики. Что же касается первой части, её показатели на конец 2022 года превысили 6 млн копий.