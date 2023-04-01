$76.45+0.1482.39-0.75
21 минуту назад

В Steam за четыре дня продано 50 тысяч копий Sifu

Игромания.ру

Четыре дня назад, 28 марта, студия Sloclap и издательство Kepler Interactive выпустили в Steam и на Xbox хардкорный боевик Sifu. И новый релиз оказался успешным. Как сообщили создатели, в Steam уже было продано более 50 тысяч копий игры.

В Steam за четыре дня продано 50 тысяч копий Sifu
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Sifu собирает в магазине Valve очень положительные отзывы, игру рекомендует 94% покупателей. Одновременно растёт число подписчиков в теме Sifu на Reddit: теперь их более 20 тысяч. Этому поспособствовало свежее обновление: в игре появился режим «Арены», который ставит игроков перед рядом сложных испытаний и вознаграждает тех, кто с ними справился.

Sifu изначально вышла на PlayStation, Nintendo Switch и в магазине Epic Games Store. И в марте издательство Kepler Interactive объявляло, что её тираж превысил два миллиона копий. Пока что нет данных о том, какие успехи у игры на Xbox.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий