В Steam за четыре дня продано 50 тысяч копий Sifu

Четыре дня назад, 28 марта, студия Sloclap и издательство Kepler Interactive выпустили в Steam и на Xbox хардкорный боевик Sifu. И новый релиз оказался успешным. Как сообщили создатели, в Steam уже было продано более 50 тысяч копий игры.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Sifu собирает в магазине Valve очень положительные отзывы, игру рекомендует 94% покупателей. Одновременно растёт число подписчиков в теме Sifu на Reddit: теперь их более 20 тысяч. Этому поспособствовало свежее обновление: в игре появился режим «Арены», который ставит игроков перед рядом сложных испытаний и вознаграждает тех, кто с ними справился.