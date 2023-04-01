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9 часов назад

«RimWorld на подлодке»: создатель DayZ работает над выживалкой Torpedia

Игромания.ру

Издание PC Gamer познакомилось с новой игрой, над которой работает студия RocketWerkz во главе с создателем DayZ Дином Холлом. Пока что выживалка Torpedia официально не анонсирована, но журналисты сравнивают её одновременно с RimWorld и Barotrauma.

«RimWorld на подлодке»: создатель DayZ работает над выживалкой Torpedia
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В Torpedia мы окажемся на борту подводной лодки, причём на первых порах наш аппарат будет прохудившимся деревянным. Но, собирая ресурсы и трофеи от кораблекрушений, мы сможем развить её до высокотехнологичного многопалубного стального судна.

Игрокам предстоит управлять генератором, следить за балластом, ремонтировать лодку, отправлять команду к затонувшим кораблям, ловить рыбу для пропитания, заходить в порты для торговли и получения миссий. Там же мы нанимаем членов команды, среди которых — получеловек-полуакула.

Игроков ждёт масса историй и неожиданных смертей из-за собственной неосторожности и непредусмотрительности. А в это время в команде сталкиваются различные личности, и их жадность, эмпатия и даже психопатия могут привести к внутренним конфликтам.

Пока что неизвестно, когда Дин Холл решит представить Torpedia публике, у игры пока нет даже страницы в Steam.

Игры,Дин Холл,
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