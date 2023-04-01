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11 минут назад

Для The Last of Us на ПК скоро выпустят два важных патча

Чемпионат.com

Студия Naughty Dog обратилась к игрокам, которые оказались крайне недовольны техническим состоянием ремейка The Last of Us на ПК. Разработчики заявили, что совместно с командой из Iron Galaxy упорно трудятся над исправлением всевозможных проблем игры.

Для The Last of Us на ПК скоро выпустят два важных патча
Фото: SONYSONY

Также Naughty Dog сообщила, когда состоится релиз следующих апдейтов. Первый патч выйдет уже во вторник — он исправит вылеты, повысит стабильность и поправит дрожание камеры при использовании мыши. Второй патч выйдет до конца следующей недели: это будет большой апдейт, который исправит ещё больше технических проблем. Напоследок разработчики посоветовали геймерам обновить драйвера видеокарт — на случай, если пользователи этого ещё не сделали.

Ремейк The Last of Us вышел на ПК 28 марта и стал одним из худших релизов Sony на платформе. Проект страдает от множества технических проблем, включая нестабильную производительность, вылеты и множество графических багов. За несколько дней авторы выпустили уже два апдейта, однако они почти ничего не исправили.

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