Для The Last of Us на ПК скоро выпустят два важных патча

Студия Naughty Dog обратилась к игрокам, которые оказались крайне недовольны техническим состоянием ремейка The Last of Us на ПК. Разработчики заявили, что совместно с командой из Iron Galaxy упорно трудятся над исправлением всевозможных проблем игры.

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Также Naughty Dog сообщила, когда состоится релиз следующих апдейтов. Первый патч выйдет уже во вторник — он исправит вылеты, повысит стабильность и поправит дрожание камеры при использовании мыши. Второй патч выйдет до конца следующей недели: это будет большой апдейт, который исправит ещё больше технических проблем. Напоследок разработчики посоветовали геймерам обновить драйвера видеокарт — на случай, если пользователи этого ещё не сделали.