От стереотипов к фактам: почему видеоигры полезны для детей и подростков

Многие любят обвинять видеоигры во всех смертных грехах: от жестокости до негативного влияния на детей. Однако о пользе видеоигр говорят значительно реже — хотя ее невозможно отрицать. Психиатр из Медицинской школы Гарварда Шерил К. Олсон рассказала о том, как игры способны помочь подрастающему поколению.

Фото: Steam Steam

Видеоигры могут научить полезным навыкам

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Не секрет, что игры помогают развитию интеллекта ребенка. Например, приключенческая серия The Legend of Zelda подразумевает самые разные сложности, для преодоления которых нужно искать пути, планировать свои действия и пробовать различные тактики. Кроме того, моддинг игр тоже можно назвать элементом творчества: он открывает игрокам пространство для самовыражения и требует глубокого понимания той или иной игры. Даже если игра не подается разработчиком как «образовательная», это совершенно не значит, что она никак не поможет в развитии ребенка.

Видеоигры способны вдохновлять интерес к истории и культуре

Контент некоторых игр порой вдохновляет детей на изучение новых предметов. Например, такие исторические стратегии, как Civilization или Age of Empires, могут пробудить в игроке интерес к географии, древним культурам и международным отношениям той эпохи. Они способны вдохновить на походы в тематические музеи, чтение исторической литературы, просмотр игровых и документальных фильмов. Иными словами, игры отлично расширяют кругозор.

Видеоигры помогают детям заводить друзей

Старые поколения привыкли расценивать видеоигры как нечто изолирующее детей от их сверстников, но, на самом деле, это далеко не так. Напротив, большинство подростков воспринимает игры как открытую социальную площадку, где они могут общаться и заводить новые знакомства. Помимо этого, видеоигры — одна из главных тем практически любого разговора в школе, что нельзя недооценивать. Еще стоит отметить, что, согласно статистике, многие дети, страдающие от легких проблем с обучением, играют в игры именно для того, чтобы найти друзей.

Видеоигры могут мотивировать на занятие спортом

По данным опроса, игроки (конкретно мальчики) часто говорили о том, что хотят выучить финты из спортивных видеоигр на реальном баскетбольном корте или скейтборде. Некоторые начали заниматься новыми видами спорта именно после того, как попробовали их через видеоигры. Кроме того, статистика говорит, что время, проведенное в спортивных видеоиграх, положительно сказывается на времени, которое геймеры тратят на реальный спорт и физические упражнения.

Видеоигры воспитывают здоровое чувство соперничества

Нет ничего плохого в том, что дети соревнуются друг с другом за статус и признание. Как показало исследование среди молодых подростков, желание состязаться с другими игроками и побеждать было одной из самых популярных причин увлечения видеоиграми — опять же, среди мальчиков. Игры служат безопасной площадкой для высвобождения этих желаний: они предоставляют шанс на самореализацию тем, кто не любит (или не может), например, заниматься спортом.

Видеоигры выявляют лидерские качества

Дети часто играют в видеоигры группами и меняются ролями ведущих/ведомых в зависимости от того, кто обладает необходимыми для той или иной игры навыками. Объяснение и демонстрация механик помогают подросткам проявить лидерские навыки, от красноречия до мотивации товарищей и разрешения споров. Кроме того, многопользовательские игры — это редкая возможность побывать в команде, состоящей из людей разных возрастов. Никого не волнует, сколько лет игроку, если он способен привести свою команду к победе.

Видеоигры повышают креативность

Экспериментальное исследование, опубликованное в научном издании Creativity Research Journal, обнаружило связь между определенными видеоиграми и креативностью. 352 участника выбирали между игрой в Minecraft (по или без инструкции), просмотром телевизора или игрой в гоночный симулятор. Те, кто предпочли Minecraft без инструкций, выполнили предстоящие задания наиболее творческими способами.

Видеоигры обеспечивают возможности для обучения

Примерно треть опрошенных детей сказала, что они играют в видеоигры, потому что им нравится учить играм других. Отец одного из мальчиков сказал, что большинство разговоров с сыном и его друзьями завязаны на прохождение тех или иных моментов в играх. Некоторые дети даже становятся «экспертами», которые могут проходить особенно сложные фрагменты: эта роль положительно влияет на развитие социальных и коммуникативных навыков, а также повышает терпение.

Видеоигры помогают наладить связь с ребенком