Россияне стали больше играть на смартфонах и меньше на ПК и консолях

Россияне стали больше играть на мобильных устройствах, в то время как объем консольного гейминга сократился. Об этом сообщает портал DTF со ссылкой на исследование VK Play.

Так, 85% опрошенных играют на мобильных — это на 4% больше, чем в прошлом году. Особенно среди мобильных геймеров выросла доля женщин — с 42% в 2021 году до 45% в 2022. Самые любимые жанры среди всех возрастных групп — это пазлы (79%). Их больше всего выбирают женщины. Также популярны виртуальные настольные игры (70%), гонки (53%) и шутеры (51%). Меньше интереса вызывают симуляторы (47%), экшены (47%) и стратегии (44%).

ПК-игры не теряют своих поклонников — 63% против 66% в 2021 году. При этом девушки стали чаще играть на компьютерах — с 34% до 40%. На ПК лидируют такие жанры как шутеры (69%), гонки (62%) и экшены (49%), в то время как выживание и хоррор теряют популярность (27%), особенно среди людей от 25 до 35 и от 45 до 54 лет.

Консольные игры стали менее востребованы — только 17% опрошенных играют на них. Консоли больше нравятся мужчинам, чем женщинам — 65% против 35%, и геймерам от 25 до 34 лет (39%). На консолях часто играют в гоночные игры (69%), файтинги (64%) и шутеры (62%). За последнее полугодие возрос интерес к этим жанрам среди возрастной группы от 25 до 34 лет.