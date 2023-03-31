Стали известны детали обновления 3.6 для Genshin Impact

Студия HoYoverse провела традиционный стрим, в котором раскрыла детали предстоящего крупного обновления для Genshin Impact.
Патч 3.6, как и ожидалось, выйдет 12 апреля. Он добавит в игру двух играбельных персонажей, а также новую локацию и новый сюжетный квест.
Видео доступно на YouTube-канале AZureMacc. Права на видео принадлежат HoYoverse.
С новой версии Genshin Impact можно будет сыграть за двух героев, которые ранее появлялись в ходе сюжета.
Также с Бай Чжу будет связан отдельный сюжетный квест.
Во время матча молитвы ивенты позволят получить как старых персонажей, так и новых героев.
В следующей версии Genshin Impact будет открыт новый участок пустыни в регионе Сумеру.
Там будет проходить действие сюжетной главы, появятся новые враги и подземелья с двумя наборами артефактов. В локации также будет возможность летать в виде феи во время выполнения квеста.
Временное событие будет большим и содержит сразу несколько активностей, включая арены со сражениями и мини-игры. За выполнение можно бесплатно получить персонажа Фарузан и различные игровые ресурсы.
Помимо этого, по ходу версии планируется добавить два небольших боевых ивента. Несколько дней в подземельях будут доступны бонусные награды повышения талантов.
Отдельный ивент будет посвящён полётам по новой локации за фею.