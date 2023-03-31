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11 минут назад

Что нужно знать про обновление 3.6 для Genshin Impact

Чемпионат.com

Студия HoYoverse провела традиционный стрим, в котором раскрыла детали предстоящего крупного обновления для Genshin Impact.

Стали известны детали обновления 3.6 для Genshin Impact
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Патч 3.6, как и ожидалось, выйдет 12 апреля. Он добавит в игру двух играбельных персонажей, а также новую локацию и новый сюжетный квест.

Видео доступно на YouTube-канале AZureMacc. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Новые персонажи — Бай Чжу и Кавех

С новой версии Genshin Impact можно будет сыграть за двух героев, которые ранее появлялись в ходе сюжета.

  • Бай Чжу — лекарь из хижины Бубу в городе Ли Юэ, пятизвёздочный каталист, владеющий стихией дендро (природа);
  • Кавех — архитектор из Сумеру, сосед Аль-Хайтама. Сражается двуручным мечом, стихия — дендро, редкость — четыре звезды.

Также с Бай Чжу будет связан отдельный сюжетный квест.

HOYOVERSE
HOYOVERSE

Баннеры в Genshin Impact 3.6

Во время матча молитвы ивенты позволят получить как старых персонажей, так и новых героев.

  • Первая половина патча (с 12 апреля по 3 мая) — баннеры с Нахидой и Нилу;
  • Вторая половина (с 4 по 24 мая) — Бай Чжу, Гань Юй и Кавех.
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Новая локация

В следующей версии Genshin Impact будет открыт новый участок пустыни в регионе Сумеру.

Там будет проходить действие сюжетной главы, появятся новые враги и подземелья с двумя наборами артефактов. В локации также будет возможность летать в виде феи во время выполнения квеста.

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Новые сюжетные задания

  • Новая глава в пустынной локации;
  • Второй квест с Нахидой и первый — с новым персонажем Бай Чжу;
  • Квест-встреча с Лайлой.
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Ивенты в патче 3.6 для Genshin Impact

Временное событие будет большим и содержит сразу несколько активностей, включая арены со сражениями и мини-игры. За выполнение можно бесплатно получить персонажа Фарузан и различные игровые ресурсы.

Помимо этого, по ходу версии планируется добавить два небольших боевых ивента. Несколько дней в подземельях будут доступны бонусные награды повышения талантов.

Отдельный ивент будет посвящён полётам по новой локации за фею.

Другие обновления

  • Два новых набора артефактов — первый на увеличение гидро-урона, а второй повышает здоровье и урон от стихий.
  • Два новых босса, а также новые виды врагов;
  • Новое оружие — катализатор редкостью пять звёзд (скорее всего, лучшее оружие для Бай Чжу).
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