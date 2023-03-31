Бесплатные игры на выходные: что скачать на ПК

Самый громкий релиз весны отгремел — теперь до майского выхода новой The Legend of Zelda нас ждет относительное затишье, если не считать грядущей Jedi Survivor. На случай, если вы ищете, чем занять себя на выходных, представляем нашу традиционную подборку бесплатных игр.

Фото: Steam Steam

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В Epic Games Store раздают The Silent Age: point-and-click приключение об обычном уборщике, которому предстоит спасти человечество, перемещаясь во времени между двумя эпохами. Чтобы решить множество головоломок, игрокам необходимо путешествовать из 1972 года в 2012 и обратно, постепенно восстанавливая картину событий, которые привели к гибели цивилизации. The Silent Age можно бесплатно забрать до 6 апреля.

Steam

Еще одна игра еженедельной раздачи — это Tunche, гибрид beat-em-up и roguelike. Джунгли Амазонки захвачены злыми духами, и только четверка главных героев может спасти родной лес от гибели. Поклонники жанра сразу почувствуют себя как дома: рисованная графика Tunche выглядит очаровательно, каждый персонаж обладает своими приемами, а неожиданное камео главной героини A Hat in Time — приятный бонус. Игру также можно забрать до 6 апреля.

Steam

Маленькие бесплатные игры в Steam редко привлекают внимание большого количества пользователей, однако Pineapple on pizza стала без пяти минут вирусной сенсацией. Всего за три дня после релиза игра собрала чуть больше 7 000 положительных отзывов — и это притом, что Pineapple on pizza можно пройти за 10-30 минут. Именно поэтому мы не будем ничего о ней рассказывать: скажем только, что она стоит внимания, если вы любите черный юмор в духе «Южного Парка» и «Монти Пайтон».

Steam

Рыболовные хорроры, похоже, скоро выродятся в самостоятельный жанр, потому что подобных игр становится все больше. Wretched Depths — студенческий проект, который соединяет элементы космического хоррора, абсурда в стиле «Твин Пикс» и рыбалки на задворках провинциальной Америки. Дополнительный шарм проекту придает хорошая стилизация под графику эпохи PlayStation 1.

Steam

Наконец, Bullet Runner — пиксельный twin-stick шутер в традициях старой школы. Безудержный, смешной, кровавый и динамичный. Пожалуй, это все, что нужно знать об игре: море пушек, море врагов, экшен, акробатика, пиксели и забойная музыка. The First Slaughter — демоверсия полноценной игры, которая выйдет позже в 2023 году.