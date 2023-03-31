GeForce RTX 4070 будет на $200 дешевле RTX 4070Ti

Серия RTX от компании Nvidia была основным выбором для геймеров по всему миру, и следующая версия, RTX 4070, очень ожидаема. Недавно появилась утечка информации о потенциальной цене этой карты, и она выглядит многообещающе.

Фото: Itzine.ru Itzine.ru

Сообщается, что GeForce RTX 4070 будет стоить 599 долларов, а RTX 4070Ti будет продаваться за 799 долларов.

Ожидается, что RTX 4070 будет основана на новой архитектуре Ampere, которая обещает значительный прирост производительности по сравнению с предшественницей. По слухам, карта будет иметь 6144 ядра CUDA, 192 ядра RT и 512 ядер Tensor, что сделает ее мощной для игр и других графических задач.

Ожидается, что благодаря новой архитектуре и большому количеству ядер GeForce RTX 4070 обеспечит исключительную производительность даже в разрешении 4K, которое становится все более популярным среди геймеров. Также ожидается, что карта будет иметь значительные улучшения в трассировке лучей и функциях, основанных на искусственном интеллекте, что делает ее интересной перспективой как для геймеров, так и для профессионалов.