На прохождение Dead Island 2 уйдёт около 20 часов

По словам создателей Dead Island 2, на прохождение игры может уйти около 20 часов — это с учётом некоторых побочных заданий и других активностей.
Разработчики отметили, что игровое время можно будет увеличить через кооперативный режим, сбор коллекционных предметов и повторное прохождение Dead Island 2 за другого персонажа.
Dead Island 2 выходит 21 апреля на обоих поколениях PlayStation и Xbox, а также PC. В сети уже можно найти превью журналистов и вступительный ролик. Кстати, в Dead Island 2 не будет человеческих противников — только зомби, зомби и ещё раз зомби.