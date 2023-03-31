На прохождение Dead Island 2 уйдёт около 20 часов

По словам создателей Dead Island 2, на прохождение игры может уйти около 20 часов — это с учётом некоторых побочных заданий и других активностей.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Разработчики отметили, что игровое время можно будет увеличить через кооперативный режим, сбор коллекционных предметов и повторное прохождение Dead Island 2 за другого персонажа.