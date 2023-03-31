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32 минуты назад

На прохождение Dead Island 2 уйдёт около 20 часов

Игромания.ру

По словам создателей Dead Island 2, на прохождение игры может уйти около 20 часов — это с учётом некоторых побочных заданий и других активностей.

На прохождение Dead Island 2 уйдёт около 20 часов
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Разработчики отметили, что игровое время можно будет увеличить через кооперативный режим, сбор коллекционных предметов и повторное прохождение Dead Island 2 за другого персонажа.

Dead Island 2 выходит 21 апреля на обоих поколениях PlayStation и Xbox, а также PC. В сети уже можно найти превью журналистов и вступительный ролик. Кстати, в Dead Island 2 не будет человеческих противников — только зомби, зомби и ещё раз зомби.

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