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34 минуты назад

Звезда God of War Ragnarok призвал игроков перестать спорить из-за ПК и консолей

Чемпионат.com

На мероприятии BAFTA Awards 2023 экшен God of War Ragnarok смог забрать шесть наград. В честь этого со своей речью выступил актёр Кристофер Джадж, озвучивший в игре Кратоса.

Звезда God of War Ragnarok призвал игроков не спорить из-за ПК и консолей
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Он призвал геймеров не ссориться из-за пустяков и проще относиться друг к другу, в том числе и не развязывать различных споров из-за того, что лучше: ПК или консоли.

«Спасибо всем фанатам. Будьте проще друг к другу. У вас всех больше общего, чем того, что вас разделяет. Независимо от того, какую платформу вы любите и во что играете, вы остаётесь частью большого игрового сообщества».

Подобные споры возникали как раньше, так и сейчас. Геймеры спорят, какая платформа самая лучшая, опускаясь даже до оскорблений и различных угроз.

God of War Ragnarok, кстати, доступна на ПК, PS4 и PS5.

Игры,Кристофер Джадж,
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